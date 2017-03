[VTT] A Marseille, 1er podium national pour la Doloise Laura Lavry

Après la coupe régionale à Dole la semaine dernière, Marseille ouvre la saison nationale de VTT avec, ce week-end, la première manche de la coupe de France.

Alors qu’on ne les attendait pas forcément à un tel niveau, trois jeunes Jurassiennes ont contribué à l’animation de la très matinale épreuve réservée aux cadettes et juniors dames (le départ a été donné à 8h30). Laura Lavry a montré la voie en prenant la 3e place en catégorie cadettes. C’est le premier podium au niveau national pour la pilote du Team VTT du Vélo Club dolois qui, grâce à son classement 2016, partait avec le dossard numéro 7.

Du côté jurassien, la sensation vient aussi des très belles 5e et 8e places de Camille Benoît-Guyot (VTT Conliège) et Lauriane Duraffourg (Vel’Haut Jura), toutes deux issues des rangs minimes.

Les trois Jurassiennes terminent respectivement à 2′30″, 3′13″ et 5′03″ de la vainqueur de la coupe de France 2016 et championne de France de cyclo-cross Pasquine Vandermouten.

Dans la course dames, Estelle-Boudot Morel (VTT Conliège) signe une remarquable 8e place (4e française), devant la suissesse championne du monde de cross-country marathon Jolanda Neff !

Hier samedi, Antoine Benoît-Guyot avait prouvé la bonne santé du VTT jurassien avec une 25e place chez les juniors hommes. A suivre, la course élites et espoirs et notamment la prestation de Clément Berthet (VTT Conliège / BH Suntour KMC).