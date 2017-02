Restaurateur à Quingey pendant 13 ans, Christophe Lanoe explique qu’il a découvert le crocus sativus linnaeus et les saveurs de son pistil alors qu’il était en vacances dans le Quercy. Il en est « tombé amoureux ». Un essai avec 400 bulbes lui a permis de vérifier que la fleur pouvait se plaire dans la terre du Jura. Jugeant l’expérience concluante, il a décidé de se lancer avec, à l’été 2016, une première récolte de 60 000 bulbes. Davantage associé à la paella, le safran n’est que peu utilisé dans la cuisine de notre région. Pourtant, assure Christophe Lanoe, le precieux épice se marie merveilleusement aux saveurs du terroir jurassien, notamment ses vins. Un peu de savagnin et de safran donneront aux poissons et volailles à la crème un goût incomparable. Le safran convient aussi pour les préparations sucrées, des pêches de vigne par exemple, ou encore une glace.

Pour vous en convaincre, le chef suggère une volaille à la crème parfumée au safran. Il nous donne sa recette :

Contact : Christophe Lanoe – Les Saveurs du Val d’Amour à Champagne-sur-Loue – 06 95 96 35 39 ; produits en vente également en Arbois à la boutique du restaurant les Caudalies.

Dans Voix du Jura cette semaine : “Croquez le Jura à pleines dents” :