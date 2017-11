Voiture contre un arbre : un blessé grave à Leschères

Les pompiers du Lisn et de Saint-Claude ont été appelés, ce dimanche 19 novembre au matin vers huit heures, pour un accident situé au lieu-dit Le Landoz sur la commune de Leschères. Une voiture, seule en cause, a percuté un arbre et à son bord son conducteur, un jeune homme de 23 ans, était incarcéré et gravement blessé.

A l’issue des opérations de secours, il a été transporté, médicalisé par le SMUR vers le centre hospitalier de Besançon.

Attention : les conditions de circulation sont délicates ce matin sur les routes du haut Jura, avec un mélange pluie-neige dès 600 à 700 mètres d’altitude.