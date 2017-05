Visite : l’art se dévoile à Château-Chalon

Les 26 et 27 mai, installés sur la place de l’église, 40 artistes et artisans d’art feront découvrir la passion qui les anime, leur créativité et leur savoir-faire. « La Maison de la Haute Seille ne peut plus organiser, tous les 2 ans, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) début avril pendant la basse saison touristique. Alors, nous inaugurons, les 26 et 27 mai, après deux mois de préparation, un nouvel événement artistique L’Art se dévoile à Château Chalon », présente Pauline Fisseau, responsable de l’animation à la Maison de la Haute Seille.

Des artistes artisans dans un cadre exceptionnel

Les visiteurs pourront visiter les stands très variés et admirer la dextérité des artistes. Mireille Marthe, céramiste, se souvient de l’accueil formidable réservé à Chateau-Chalon aux JEMA 2015 : « Le brillant de mes céramiques est obtenu uniquement par polissage avant la cuisson et j’obtiens la couleur finale avec une technique d’enfumage. C’est ce que j’explique aux visiteurs en apportant différents matériaux pour présenter mon travail. »

Valérie Lamotte est feutrière et styliste ; elle présentera sa collection d’habits de lumière réalisés sans couture par amalgame de fibres de laine et de soie ou autres matières naturelles : entre sculpture et peinture, ces réalisations sont uniques pour révéler la féminité tout en souplesse, douceur et harmonie. Laurence Louis imagine des sculptures lumineuses en fil de fer et papier qui deviennent des lampes uniques aux ombres portées comme irréelles. Pour Catherine Duparchy, tapissière à Mantry, cette exposition lui permet de sortir de son atelier pour rencontrer du public et des artistes régionaux dans un cadre exceptionnel : « J’apporterai un fauteuil crapaud Louis Philippe dont j’ai fait récemment le sanglage. J’expliquerai la technique pour fixer les ressorts et crin végétal, puis le travail de l’assise avec démonstration d’une garniture : un savoir-faire séculaire que j’exerce avec plaisir jour après jour. »

Et bien d’autres encore, enlumineur, créatrice de vitraux, peintre, photographe, etc. Au côté de ces artistes, différents ateliers et animations seront proposées : un salon des saveurs avec restauration régionale, des conférences sur l’œnologie, des visites de la vigne conservatoire, une sensibilisation aux arômes à travers d’ateliers ludiques pour les enfants. Et un concert du duo Esteria à l’église vendredi à 19 h avec Sergio Laguado, guitariste d’origine colombien, et l’accordéoniste beaunois, Serge Chamoy.

(De notre correspondante Laure Grouillon)

Vendredi 26 mai

10h30 à 19h00 : expositions et démonstrations de savoir-faire

19h00 : Concert à l’Eglise Saint Pierre – Le Duo Esteras – entre jazz et latino – entrée 5€

Samedi 27 mai

10h30 à 19h00 : exposition et démonstrations de savoir-faire

Restauration

Un « Salon de saveurs » à base de produits locaux permettra au public de se restaurer durant ces deux jours.

Vision d’artistes le samedi 27 mai

L’association des Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté organise le concours de peinture et de dessin dans la rue « Vision d’artistes ». Qu’ils soient amateurs, confirmés ou artistes en herbe, les participants ont pour défi de réaliser leur œuvre en une journée sur le périmètre de la commune. Les artistes et artisans exposeront en intérieur et en extérieur au cœur du village, autour de la place de l’Eglise.

Sur les deux jours :

– Dégustations, accords mets et vins, sensibilisation aux arômes et saveurs du vin à travers des ateliers ludiques

– Visite de la vigne conservatoire

– Conférence

– Visionnage du film « les Mystères du Vin Jaune » dans la cave de la Maison de la Haute Seille