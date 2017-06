Après une semaine caniculaire, c’est sous de fortes pluies et des températures bien rafraîchies que les participants de la 10e Transju’trail se sont élancés dimanche 4 juin de Mouthe à 5 h 30 pour le 72 km.

De Morez à 9 h 15 pour le 36 km.

de Prémanon à 10 h 45 pour le 23 km.

Puis des Rousses pour les 10 et 5 km.

Sur le grand parcours du 72 km, la victoire est revenue au Doubiste du Team Intersport Pontarlier Arnaud Jacquin, 25 ans, heureux de pouvoir enfin participer à cette épreuve, qu’il a bouclée en 6 h 41′ 23, devant le Savoyard Ugo Ferrari (6 h 50′ 51) et Jean-Philippe Tschumi (6 h 56′ 57)… Chez les dames c’est la grande spécialiste de la discipline Juliette Blanchet qui a remporté la course en solitaire (8 h 04 ‘15), devant Audrey Marchand (9 h 13′ 56) et Murielle Lauriot (9 h 38′ 06)…

A noter que l’épreuve en relais (2 x 36) a été remportée par les deux Britanniques Robbie Britton et Jack Blackburn (6h18′53) devant les Suisses Emmanuel Vaudan et Xavier Moulin (6h32′47) devant les Français Jérémy Lenormand et Alexis Grand (6h42′43).

Au coeur du village des Rousses, où toutes les épreuves convergeaient pour l’arrivée, c’est le Septmonceland Robin Juillaguet qui a remporté le 36 km en 3h08 ‘30 suivi du Dijonnais Benjamin Petitjean (3h12′41) et Julien Nicod (AS Les Verrières La Cluse) en 3h19′21.

Côté féminin, Jézabel Kremer des Molunes a gagné en 4h15′44 devant Magali Gigon (4h17′52). Mathilde Grenard originaire de Lamoura complétant le podium (4h20′29).

Sur le parcours de 23 km, les athlètes régionaux de plusieurs disciplines en ont décousu avec la victoire du skieur Théo Pellegrini (1h50′24), devant le triathlète Loïc Doubey originaire d’Arinthod (1h52′22) et coureur à pied du Haut-Jura Jimmy Burri (1h55′09)… C’est avec une très grande satisfaction que Mélina Clerc (en déplacement régulier pour ses obligations de gendarme) a inscrit la Transju’trail à son palmarès après 2h11′38, devant la spécialiste de la discipline Stéphanie Roy (2h16′05) et Marie Janod (2h21′18).

L’épreuve du 10 km a été remportée par Quentin Joly (Haut-Jura Ski) en 40′27 devant Théo Bourgeois (40′59) et Victor Guyon (41′39) et chez les féminines par Farida Roboam (51′11) suivie de Stéphanie Vincent (51′38) et Louise Guyot (51′41)…

Le jeune Prémanonier Léo Longchampt a gagné la première édition des 5 km en 30′ 57 devant Emile Broquet (33′ 08) et Enzo Clerc (33′15). Côté féminin, Salomée Dubois du RCHJM a gagné en 34′09 sous les couleurs de l’association Nathan, graine de soleil, tout comme sa soeur Margaux 4e. Anna Guyon du RCHJM est montée sur la 2e marche du podium (35′38) et Marilou Blondeau (ski-club Mont-Noir) en 38′30…

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

> Retrouvez l’intégralité du reportage dans notre journal papier du 8 juin 2017.