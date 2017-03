Mercredi dernier, la présentation du programme 2017 du 32e Festival de musique du Haut-Jura a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-Claude, en présence d’une belle assemblée. Un lieu, un répertoire, une acoustique Dans son mot d’accueil, la présidente de l’association Christine Bussod, a dit combien :

2017 marquera un nouveau départ sous l’impulsion du nouveau directeur artistique, Vincent Dumestre, qui est également l’un des chefs d’orchestre incontournables. C’est une opportunité, une chance et un privilège pour nous de bénéficier de son professionnalisme.

Vincent Dumestre a alors expliqué qu’il souhaitait « continuer ce qui a été engagé depuis des années, tout en apportant quelques évolutions pour donner une dynamique nouvelle autour de week-ends thématiques avec des couleurs propres et parfois plusieurs concerts par jour. L’objectif est de briser les habitudes pour profiter de la musique différemment ».

Toucher un public plus large

Pour le nouveau directeur artistique, les concerts au théâtre de Lons-le-Saunier (nouveau lieu de rendez-vous pour le Festival de musique), mais surtout le week-end à Baume-les-Messieurs sera l’un des temps forts de ce Festival « dans un endroit superbe, adapté pour ce moment d’immersion dans un répertoire, dans une rencontre avec les artistes. Il faut profiter du patrimoine jurassien où la musique baroque trouve sa place. Il est important de donner du sens entre un lieu, un répertoire, une acoustique… ».

Vincent Dumestre soulignait aussi l’importance d’associer d’autres expressions artistiques comme « la danse, l’improvisation, ainsi que des éléments du patrimoine du Jura dont la gastronomie et l’oenologie, avec des dégustations de bons vins jurassiens. Il est important d’allier ces deux arts réputés dans le monde entier à la découverte de lieux typiques ».

« Un défi osé »

En complément, la communication a totalement été revisitée pour « donner une image à la hauteur de la beauté du festival, pour toucher un public plus large. C’est pourquoi nous visons une communication nationale afin de donner une place plus grande au festival qui fait partie des plus grands festivals de France et d’Europe, tout en dynamisant aussi le tourisme ». Relevant le « défi osé » d’ouvrir le champ de la manifestation, le maire Jean-Louis Millet a souhaité plein succès au 32e festival qui « devient le Festival du Jura et qui nous éloigne de nos montagnes ». Marie-Christine Chauvin, vice-présidente du Conseil départemental a rappelé que le Festival de Musique du Haut-Jura est déjà « connu et reconnu. Le Conseil départemental est sensible à la nouvelle dimension de ce festival baroque qui permet de valoriser le patrimoine jurassien et ses sites remarquables en favorisant la découverte de tous les visages du Jura, dans le cadre d’un festival transjurassien ».

> Après la présentation du programme, une partie des musiciens du Poème Harmonique a proposé un mini-concert dont voici plusieurs extraits.

Le programme :

Week-end Pastiche. Vendredi 9 juin, 18 h 30, musée de l’Abbaye, St-Claude : conférence concert autour de Monteverdi avec J. F. Lattarico. A 20 h, Cathédrale de St-Claude : Les Vêpres de Monteverdi avec la Cie La Tempête. Samedi 10 juin, 20 h, théâtre de Lons-le-Saunier : La Mécanique de la Générale (spectacle mêlant gags visuels). A 22 h, théâtre de Lons : Le Cabaret de Goguettes (chansons impertinentes et drôles). Dimanche 11 juin, 18 h, église de Clairvaux : Bach et

l’Italie avec le Banquet Céleste, Céline Scheen et Damien Guillon.

Week-end Exotisme à la cour. Vendredi 16 juin, 20 h à la chapelle : Suite d’un goût étrange de Marin Marais. Samedi 17 juin, 18 h 15 au dortoir des moines : conférence-concert sur l’exotisme dans la musique baroque française avec B. Pintiaux. A 20 h, salle gothique : Les Sauvages avec le Quadrige. Dimanche 18 juin, 16 h et 16 h 45 : cour du cloître, improvisations dansées avec Kaori Ito et Joël Grare. A 19 h, Abbaye impériale : Au cours du monde Jean-Baptiste Lully avec Le Poème Harmonique dirigé par Vincent Dumestre.

Week-end In vino veritas. Vendredi 23 juin, 20 h, église St-Lupicin : Viva Il Violino avec Evgeni Sviridov et l’Ensemble Ludus Instrumentalis. Samedi 24 juin, 20 h, église Poligny, Tarentelle Del Rimorso avec ino de Vittorio et Suo Gruppo. Dimanche 25 juin, à 11 h et 13 h : randok musicale à la chapelle St-Romain. A 18 h, au temple du Brassus, Harmonies vénitiennes avec le Concert de la loge.