La médiathèque portée par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude baptisée “Le Dôme” ouvre ses portes au public ce samedi 28 janvier 2017 à 9 h 30. Mais avant cela, l’inauguration a eu lieu vendredi 27 janvier en fin de matinée en présence de très nombreux invités (plus d’informations dans notre journal du 2 février).

Avant la partie officielle et les discours, la Compagnie Le Cri du moustique de Besançon a proposé un spectacle surprenant avec une bonne dose d’humour.

Ces talentueux comédiens seront également présents ce samedi, ainsi que d’autres intervenants tout au long de la journée.

Samedi 28 janvier :

9 h 30 : accueil slamé par Salim « Nalajoie » Maghnaoui

9 h 45 : concert des élèves de la classe de percussions du Conservatoire

10 h 15 : impromptu slamé 10 h 30 : lectures au coeur du rideau rouge

11 h : spectacle sur mesure par la Cie Le Cri du Moustique

11 h 45 : impromptu slamé

14 h : concert de flûtes du duo « 408 »

14 h 30 : lectures au coeur du rideau rouge

15 h 30 : spectacle sur mesure par la Cie Le Cri du Moustique

17 h : concert de Bokaï dans l’auditorium.

Désormais, le Haut-Jura va disposer d’un nouvel espace attractif, chaleureux, convivial, où se donner rendez-vous, venir se détendre, travailler, flâner… Les horaires ont été adaptés pour s’adresser aux actifs, avec deux ouvertures entre midi et 14 h les mercredis et vendredis. Pour le marché du samedi, dans la halle de la Grenette voisine, l’ouverture se fera en journée continue, de 9 h 30 à 17 h.

Des vestiaires permettront aux usagers de se délester de leurs courses et de leurs manteaux, de laisser les poussettes le temps de leur passage à la médiathèque…

À l’intérieur, il y aura un choix de plus de 50 000 livres (BD, romans, documentaires… adultes et jeunesse), 2 200 cd, 2 200 DVD (films, dessins animés, séries…), 114 titres de journaux et magazines, la possibilité d’accéder à Internet en WiFi, sur des tablettes ou sur des ordinateurs mis à disposition, d’imprimer ou photocopier ses documents. Des bornes d’écoute permettront de découvrir de nouveaux artistes, et il sera possible de visionner des films sur place…

Horaires : Lundi de 15 h à 18 h 30, mercredi de 12 h à 18 h 30, jeudi de 15 h à 18 h 30, vendredi de 12 h à 18 h 30, samedi de 9 h 30 à 17 h.

Tarifs : 20€/familles, 14€ /adultes, 7€/réduit, 2€/ jeunes de 6 à 18 ans. Gratuit pour les 0 à 6 ans.

