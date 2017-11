Ce mardi 7 novembre 2017, il aura fallu un peu plus d’une heure trente pour permettre aux grutiers de hisser dans le beffroi de la cathédrale de Saint-Claude, les trois imposantes cloches bénies mercredi dernier : Yole (800 kg), Rose (1 000 kg) et le Bourdon (2 700 kg). Elles ont rejoint la quatrième cloche (de 1 800 kg) n’a pas eu besoin d’intervention, ainsi que les deux cloches d’horloge. La cathédrale accueille désormais des cloches qui datent des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

