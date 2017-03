Ce dimanche 5 mars 2017, les 315 engagés à la 47e Traversée du Massacre sont partis du site de la Darbelle à Prémanon.

Ce sont tout d’abord les skieurs engagés sur le 33 qui se sont élancés à 9 h 30.

Après 1h23 de course, c’est Benoît Chauvet, double vainqueur de la Transjurassienne, 11e de l’édition 2017, qui s’est imposé au sprint devant Adrien Mougel, son co-équipier du Team Interim Rossignol tout comme les 3e et 4e hommes du jour Bastien Poirrier et Jérémie Millereau.

Chez les dames, c’est la Montblanaise leader du Marathon Ski Tour Alicia Choron qui a gagné en 1h38′53, à l’issue de sa première participation, devant Marion Blondeau du SC Mont-Noir (1h42′35) et Rachel Demangeat du CS Feclaz (1h42′41).

L’épreuve du 21 km a vu la confortable victoire du combiné nordique Hugo Buffard en 55′29, devant le Chamoniard Théophile Camp (58′55) et Clément Pignier (59′28). Deuxième l’année dernière Laure Coste est montée sur la première marche du podium (1H09′18) devant Noémie Tardi (1h09′57) et Alexandre Vinogradova, 1ère l’an dernier (1h10′19).

Quant au 10 km, il a été remporté par le jeune Bois d’Amonier Simon Chateauneuf (25′45) devant Lois Janvier de Haut-Jura Ski (25′45) et le régional de l’étape Niels Roguet Erize (25′50)… Chez les féminines la jeune biathlèle du SC Grandvaux Marylou Faivre s’est imposée en 28′33 devant Marie Cat (SC Mont-Noir) en 29′11 et Louise Guyot du SMBM en 30′24.

Si les conditions météo ont été très favorables en matinée, c’est sous de fortes giboulées que s’est déroulée l’après-midi la fête du ski pour les jeunes skieurs des catégories U6 à U16.

