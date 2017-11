[Vidéo] Le sauvetage d'une femelle lynx par Athénas

Une vidéo mise en ligne par le Centre Athénas à l’Etoile montre le sauvetage d’une femelle adulte de lynx, victime de deux collisions consécutives en trois semaines. L’occasion de signaler que cinq lynx ont été victimes de collision routière durant une brève période de 20 jours, dont trois femelles adultes (trouvées à Mamirolle (25), Bonlieu et Morbier, plus deux jeunes.

« La femelle capturée à Morbier souffrait d’une côte fracturée depuis 20 jours environ et des blessures plus récentes (plaies et traumatisme crânien) témoignant d’une seconde collision dans la nuit passée. Aucun des automobilistes impliqués dans les collisions ne s’est arrêté. »

L’association de sauvegarde explique encore n’avoir pas pu, pour l’heure, localiser les jeunes de cette femelle, « qui sont à cette période de l’année incapables de survivre seuls. » Et d’inviter les Jurassiens à se montrer prudents en cas de découverte d’un animal blessé : « grâce au signalement immédiat des riverains et des témoins, un sauvetage peut être tenté rapidement. Mais ne tentez pas de vous approcher ou de capturer vous même un lynx en détresse. Même diminué, il reste dangereux lorsqu’il se sent acculé. »

Au passage, Athénas rappelle que son alerte, adressée au ministère en 2015 suite à la mort de 8 femelles, « n’a été suivie que d’un courrier poli, un an plus tard de Mme Pompili, alors secrétaire d’Etat », sans beaucoup plus d’effet, notamment au niveau de la mobilisation des services de l’Etat en en termes de conservation de l’espèce.