« Nous sommes à un moment stratégique. La décision de l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui devait tomber mi-septembre pour la fermeture de cinq services (urgences, maternité, pédiatrie, dialyse et chirurgie) tarde. Face à cette volonté de réduire des services, nous disons : donnez-nous les moyens de relancer l’activité en permettant aux sage-femmes d’assurer des consultations de gynécologie, en recrutant des médecins, en installant l’IRM (dont le dossier est prêt depuis un an), en ouvrant un service d’oncologie (cancérologie)… plutôt que d’envoyer très loin des malades déjà affaiblis », rappelait-on mardi soir à la tribune de la salle des fêtes, où 600 haut-jurassiens se sont réunis pour prendre part à la réunion publique organisée par le comité de défense et de soutien de l’hôpital de Saint-Claude.

