L’expert en géopolitique Jean-Christophe Victor, créateur et présentateur de l’émission d’Arte “Le dessous des cartes”, est décédé brutalement ce mercredi 28 décembre 2016, à l’âge de 69 ans.

Fils de l’explorateur Paul-Emile Victor, ce passionné de l’Asie avait créé “Le dessous des cartes”, émission hebdomadaire d’Arte qui s’appuie sur l’histoire et la géographie, pour “faire comprendre” les événements actuels. Jean-Christophe Victor avait également fondé et dirigeait le Laboratoire d’études politiques et cartographiques (Lepac) et avait enseigné la géopolitique à l’Ecole de Guerre (Collège Interarmées de Défense)”.

“Au-delà de son grand professionnalisme”, les équipes d’Arte soulignent dans un communiqué “sa fidélité, sa rigueur, mais aussi sa foi en l’avenir et son optimisme chevillé au corps”. Véronique Cayla, présidente d’Arte France, salue “son intégrité, sa passion pour transmettre et faire comprendre simplement les sujets les plus complexes”. Jean-Christophe Victor venait de publier un nouvel atlas “Le dessous des cartes – Asie” (éditions Arte/Tallandier).

Pose de la première pierre le 13 juin 2015

Dans le Jura, le nom de Jean-Christophe Victor est associé à un important projet qui prend forme à Prémanon : la création de l’Espace des Mondes Polaires, dont l’ouverture est prévue pour début février 2017 ; tandis que la patinoire-banquise, qui fait partie intégrante du projet accueillera le public dès le 18 janvier 2017.

Le 9 décembre dernier, Jean-Christophe Victor avait fait le déplacement pour être aux côtés de Stéphane Niveau, co-pilote du projet et directeur, à l’occasion d’une visite organisée en avant-première à destination de la presse nationale, régionale et locale.

Rappelons que ce projet initié en 2003 tenait à coeur à toute la famille Victor, qui voit dans la construction de ce bâtiment, un lieu précieux pour accueillir les collections du grand explorateur.

Le 13 juin 2015, Jean-Christophe Victor avait symboliquement posé la première pierre de l’Espace des Mondes Polaires, qu’il n’aura pas le bonheur de voir en activité.