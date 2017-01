Ce samedi 21 janvier 2017, à 21 h au Café de la Maison du peuple, Marcel Kanche (voix, guitare), Fred Roudet (trompette, bugle, effets) et Bruno Tocanne (batterie) se produiront dans le cadre de D’jazz au bistrot pour un concert intitulé “Juillet 94″.

Il s’agit de douze textes serrés, compacts, écrits en juillet 1994, publiés en 2005, perdus chez un éditeur victime d’une inondation et finalement redécouverts par l’auteur Marcel Kanche lui-même à l’occasion d’un déménagement.

Les trois comparses sont en résidence de création à la Maison du peuple à Saint-Claude depuis lundi 16 janvier 2017.

Après trois jours de travail, les musiciens se sont prêtés au jeu de participer à “working process”, comprenez une rencontre avec le public “hors les murs”.

Ainsi jeudi, la salle Mosaïque aux Avignonnets a accueilli une bonne assemblée de spectateurs du quartier et d’ailleurs qui sont venus découvrir une partie du travail des musiciens. Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet préparé dans le cadre d’un collectif de cuisinières qui participent à un petit laboratoire d’insertion mis en place par CITE Haut-Jura en collaboration avec La fraternelle et le centre social. Dans le cadre de ce programme établi sur toute l’année, ces dames prépareront les repas des musiciens et des techniciens lors des différents concerts de La fraternelle.

A retrouver ce soir à La maison du peuple :