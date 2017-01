Durant deux jours, le site de La Darbella à Prémanon accueille le championnat de France de chiens de traîneaux en présence de mushers de tous âges à partir de 9 ans et de tous niveaux, puisque parmi les engagés se trouvent champions de France, champions d’Europe et champions du monde de la discipline.

Cette compétition est visible gratuitement pour le public qui peut apprécier la complicité qui unit mushers et chiens ainsi que le fabuleux ballet que représente les passages tout autour du site.

Une jolie idée de sortie ce matin…. avec une superbe météo et un paysage de carte postale.