Ce dimanche 22 janvier 2017, plus de 300 fondeurs se sont retrouvés aux abords de la salle des Dolines aux Moussières pour participer à la course des Belles Combes, la première course de la saison à se dérouler à 100 % sur de la neige naturelle.

Toutes les conditions étaient réunies : bonne neige et soleil, en présence de nombreux supporters.

Sur le 21 km, la victoire est revenue à Antonin Pellegrini devant Marc Reynier (originaires de Pontarlier qui courent sous les couleurs du SC La Féclaz, devant Corentin Jacquot des Saugettes ; tandis que chez les dames, André Trujon (SC PRémanon) devant Morvane Verguet et Perrine Blanc.

Sur le 40 km, le Vosgien Adrien Backscheider (membre de l’équipe de France) qui prépare le 30 km classique en coupe du monde à Falun la semaine prochaine, n’a laissé aucune chance à ses poursuivants, l’Ardéchois Marc Benoît et le Vosgien Guillaume Lalevée (qui avait remporté cette même course en 2014). Côté féminin, Chloé Blanc s’est imposée devant Chloé Pellegrini et Salomé Letoublon.

