Gwendoline, Swann, Réjane et Ludovic, tous étudiants au Centre de Formation d’Apprentis Agricole de Montmorot en seconde année de BTS Gestion et Protection de la nature, ont décidé d’allier leurs deux passions ; le sport et la nature. Dans le cadre de leur formation, ces étudiants qui doivent organiser un événement en direction du public ont décidé de mettre en place une journée de découverte et de sensibilisation, à travers de nombreuses animations.

Faire découvrir la nature

Dimanche 15 octobre de 9 h à 17 h, à la carrière de Lavigny, randonnées de 7,5 et 10 km, initiation à l’escalade avec le club alpin Français de Lons-le-Saunier, et animations natures avec la LPO, Jura Nature Environnement et le CPIE Bresse du Jura seront donc au programme. « Ce projet nous permet de faire découvrir la nature au grand publique d’une autre manière. Le programme, qui s’adresse à tous, famille et curieux de la nature, sera très convivial », expliquent les quatre étudiants.

• Renseignements : vertigelavigny@gmail.com