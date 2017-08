Venez camper chez l’habitant grâce au gamping

Si vous ne connaissez pas encore le gamping, c’est normal ; les pratiquants sont peu nombreux et cette pratique est encore réservée à quelques initiés. Ce néologisme est en fait un mot-valise, contractant les anglicismes « garden », pour jardin, et camping. Plus clairement, le gamping consiste à poser sa toile de tente, caravane ou camping-car dans le jardin d’un particulier. Recensés sur de nombreux sites (lire ci-après), ces particuliers sont une quarantaine dans le Jura, dont une petite dizaine dans le bassin lédonien ; à l’image de Jémérie et Amandine qui, à Frébuans, louent une partie de leur terrain à des campeurs de passage, quelques semaines dans l’année depuis 2015. « Nous partons régulièrement en vacances en camping-car dans le sud de la France, et là-bas, il existe de nombreuses aires municipales ou chez des particuliers. Il y a deux ans, nous avons regardé sur l’axe Besançon – Bourg, et nous nous sommes rendu compte que rien n’existait ; nous avons donc décidé de nous y mettre. »

Chacun son intimité

Avec leurs 3 000 m2 de terrain en pleine campagne, le couple offre donc, pour 6 € la nuit, un site calme et sympathique aux touristes de passage, pour de plus ou moins longues périodes. Un tarif défiant toute concurrence, pour lequel le couple fourni, en plus du terrain, l’eau, l’électricité, la douche et les toilettes. « Nous ne faisons pas ça pour l’argent, mais bien pour aider les voyageurs, qui restent, en moyenne, 3 à 4 nuits sur place. Chacun a son coin, son intimité, mais cela ne nous empêche pas, s’ils le désirent, d’échanger et de passer un moment sympathique autour d’un verre. »

À une dizaine de kilomètres de là, à Villeneuve-sous-Pymont, le jardin de Clément et Fanny a accueilli, lui, ses premiers touristes au début de l’été.

« Après avoir vu un sujet sur le gamping à la télévision, nous avons décidé de nous lancer, car nous avons l’envie d’ouvrir, d’ici quelques années, un gîte dans la commune. C’est donc une sorte de test pour nous, pour voir s’il y a de la clientèle. »

Le couple ne s’en cache pas, l’aspect pécuniaire à son importance dans la démarche ; « ça met un peu de beurre dans les épinards, même si nous ne nous faisons pas des fortunes non plus. »

« Ma maison, c’est ta maison »

Mais leur point de vue n’est pas uniquement lucratif. « Je suis originaire du Nord, donc ma maison, c’est ta maison, j’aime accueillir des gens chez moi », explique Clément. Un plaisir que pondère sa compagne, enceinte de plusieurs mois. « Pour moi ce n’est pas aussi facile car je suis parfois fatiguée. Surtout quand il y a des enfants qui courent partout, sans vraiment de limite. »

Côté touriste, le couple accueille sur son terrain de 7 000 m2, des jeunes, des familles avec enfants, ou des retraités ; « tous très sympathiques, et plus ou moins demandeur d’échanges. » D’ici la saison prochaine Clément et Fanny développeront leur activité. « Aujourd’hui, pour aller se doucher ou aux toilettes, les gens sont obligés de rentrer chez nous et de traverser toute la maison. Nous allons donc installer une douche en extérieur. » Ajouté actuellement à cela, l’accès à l’eau, à l’électricité, au WiFi, mais également à une buanderie avec lave-vaisselle, lave-linge et frigo, pour 8 € la nuit, et l’on comprend pourquoi le gamping attire une clientèle de plus en plus nombreuse.

• De nombreux sites

Ils s’appellent campingcardhotes.fr, park4night.com, homecamper.com ou encore gamping.fr, et depuis moins de deux ans, ces sites qui proposent de mettre en relation particuliers et vacanciers sont en plein essor. Sur le principe d’un célèbre site de covoiturage, ces plateformes permettent aux particuliers de poster des annonces en ligne, et aux vacanciers de réserver, moyennant une petite commission. Avec des tarifs allant de 1 à 25 € (10 € en moyenne dans le département), ce mode d’hébergement touristique est donc bien moins cher qu’une nuit en camping classique, qui revient à environs 20 €.