À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) lance la première édition de l’enquête nationale intitulée « Baromètre des villes cyclables ». Elle a pour objectif d’évaluer la cyclabilité des villes françaises à partir du ressenti des cyclistes.

À Lons-le-Saunier, l’association « Vélo qui rit » s’associe à cette enquête auprès de ses membres, « comme auprès de tous les usagers des deux roues de la commune, afin d’avoir des réponses les plus objectives possibles », insiste Julien Da Rocha, membre actif de l’association.

Sécurité, confort et services

Sur le site www.parlons-velo.fr jusqu’au 30 novembre, les cyclistes peuvent donc répondre à une série de questions sur la sécurité, le confort de déplacement ou encore le stationnement et les services conférés aux vélos. « Notre objectif, afin que cela soit représentatif de la population et comparable avec d’autres villes de même importance, est de toucher 0,5 % de la population, soit 87 personnes à minima ; aujourd’hui nous en sommes à 55 réponses. »

Résultats en main en 2018, l’association « Vélo qui rit » compte interpeller les élus. « Cette enquête nationale est une première qui permettra de faire un état de lieu de la situation. Chaque année, elle sera reconduite, afin de voir les améliorations qui ont été faites et si la population y est sensible ; c’est un outil que les élus devront prendre en main afin de voir les points sur lesquels ils peuvent s’améliorer. En comparant les villes de même importance, nous pourrons voir ce qui a fonctionné chez les autres et nous en inspirer pour faire la même chose chez nous. »