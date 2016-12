Urgent - Attentat : Un camion fonce dans la foule du marché de Nöel de Berlin, au moins 9 morts et des dizaines de blessés

EN DIRECT – #Berlin : la sécurité des marchés de Noël renforcée en France https://t.co/J1Qi3Vr8RL pic.twitter.com/GOb4KbjYfr — BFMTV (@BFMTV) 19 décembre 2016

Un attentat aurait été commis ce soir lundi 19 décembre 2016n peu après 20h, à Berlin, en Allemagne où un camion a foncé dans la foule réunie pour le marché de Noël installé devant l’Eglise du Souvenirs, dans l’ouest de la ville, un quartier très touristique.Selon les premières constatations, on dénombrerait au moins neuf victimes et une cinquantaine de blessés.Celui qui conduisait le camion appartenant à une société polonaise, aurait pris la fuite avant d’être arrêté par la Police Allemande. Son passager a été tué.Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur a clairement indiqué la piste de l’attentat et d’ores et déjà annoncé que les mesures de sécurité seraient renforcées sur tous les marchés de Noël de France.Plus tôt dans la journée, c’est ‘ambassadeur Russe à Ankara, en Turquie, qui avait été abattu d’une balle dans le dos alors qu’il visitait une exposition.Plus d’infos ici

Cellule d’information du public OFFICIELLE mise en place par @PolizeiBerlin_E 030 54023 111 (D) 0049 30 54023 111 (Fr) #Berlin pic.twitter.com/H3tJE0vDhq— VISOV | #MSGU (@VISOV1) 19 décembre 2016