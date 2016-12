Lundi 26 décembre 2016, vers 23 h 10, M. Pauly, propriétaire de la pharmacie de la résidence Condamine à Perrigny est prévenu par sa télésurveillance d’une intrusion dans son officine. Sans perdre une seconde le commerçant s’est rendu sur place.

Arrivé sur place moins de 5 minutes après avoir été prévenu, le propriétaire « inquiet et dépité », avoue « ne pas savoir ce qu’il va trouver sur place ». Par chance, seule la porte vitrée de son officine a été brisée, et aucun dégât ni vol n’ont été constatés à l’intérieur, même si manifestement, les cambrioleurs sont bel et bien rentrés dans la pharmacie. Sans doute gênés dans leur entreprise, ils ont pris la fuite sans rien emporter.

Prévenus, les services de Police ont dépêchés une patrouille depuis Lons-le-Saunier afin de procéder à l’audition du pharmacien et rechercher les traces éventuellement laissées par les cambrioleurs. Rapidement arrivée sur place, la police de Lons-le-Saunier à procéder à son enquête auprès du commerçant.

Les commerçants sont appelés à la plus grande vigilance car la période des fêtes est souvent propice aux cambriolages.