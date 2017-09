C’est un rêve qui, grâce à la ténacité de leurs parents, à la générosité de l’artiste jurassienne Véronique Nicod et à l’initiative de leur neuropsychiatre commun Raymond Di Placido de Mouchard, devient réalité. En effet, la petite Lucia Bazaille, 7 ans aujourd’hui, frappée à 18 mois par une encéphalite foudroyante a connu 1 mois de coma puis 15 mois de rééducation. À son réveil elle est immobile et ne respire que grâce à des appareils. Aujourd’hui les progrès sont considérables. Ilona, 12 ans, victime d’un manque d’oxygène pendant la grossesse est atteinte d’une infirmité motrice cérébrale. Le décès de sa maman n’empêche pas son papa de poursuivre les efforts pour la faire progresser : aujourd’hui elle est équipée d’un appareil de communication visuel hors de prix. Léo Cuinet, 5 ans à ce jour, a été victime de plusieurs AVC qui obligent sa maman à des déplacements répétés, lointains et coûteux.

Repas, musique et vente aux enchères

Les trois familles ont créé chacune une association destinée à soulager le coût de tous ces soins mais aussi de trouver dans la solidarité qui les entoure un peu de répit et de réconfort. Ainsi, les trois associations « Nouveaux Pas pour Lucia », « EVA pour Ilona » et « Léo contre les AVC » se retrouvent pour une soirée de bienfaisance au Carcom le samedi 23 septembre à 20 h à l’initiative de « ce thérapeute génial » qu’est leur neuropsychiatre commun Raymond Di Placido. Le programme est alléchant, il s’adresse à tous ceux qui veulent aider et soutenir Lucia, Ilona, Léo et leurs familles en participant par leur présence à l’événement. Repas gastronomique, soirée dansante avec Julie Marsaud et Camélia K, et ventes aux enchères des tableaux de l’artiste Véronique Nicod seront au programme.

• Réservations au 06 83 85 73 96 ou association.npl@gmx.fr. Tarifs : 28 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.

Bernard Widmer