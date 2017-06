L’Orchestre philharmonique de la République tchèque et le Chœur et les solistes de l’Opéra de Prague se produiront mercredi 7 juin à 20 h 30, à l’église des Cordeliers à Lons, dans un programme consacré à Vivaldi. La première partie sera consacrée aux Quatre saisons. Puis l’orchestre sera rejoint, en deuxième partie de soirée, par le Chœur – onze femmes et huit hommes – et les solistes de l’Opéra de Prague, Zdena Kloubova, soprano, et Michaela Kapustoka, mezzo, pour interpréter le Magnificat et le Gloria.

L’ensemble change donc de registre après avoir, depuis 2009, parcouru l’Europe en interprétant le Requiem de Mozart. Il a ainsi attiré plus de 500 000 spectateurs.

Point de vente des billets : Office de tourisme, tél. 03 84 24 65 01 ; librairie des Arcades : 03 84 24 08 23 ; Géant Casino ; fnac.com.