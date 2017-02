Depuis le jeudi 26 janvier, les gendarmes de Saint-Claude sont à la recherche de Mme. Paulette Courderot, une habitante de Saint-Lupicin âgée de 72 ans et atteinte d’Alzheimer, qui n’est pas rentrée à son domicile après sa promenade quotidienne, en début d’après-midi. C’est son mari qui, inquiet de ne pas la voir revenir, a donné l’alerte en prévenant la gendarmerie.

Rapidement d’importants moyens humains et techniques ont été mis en place par les gendarmes de la compagnie de Saint-Claude, avec, entre autres, un hélicoptère qui a patrouillé durant toute la journée de vendredi, et une équipe cynophile composée de Saint-Hubert spécialisée dans la recherche de personnes disparue, afin de quadriller la zone pour la retrouver au plus vite.

Mais aucune trace depuis. Chaque jour ce sont donc une quinzaine de gendarmes, assisté d’une vingtaine d’habitants du village et de la famille qui patrouille, ratissent, font du porte-à-porte et lance des appels à témoins. « Il est certain que le temps joue contre nous, mais nous ne perdons pas espoir. Elle a très bien pu être prise en stop par un automobiliste ou bien se réfugier dans un hangar à l’abri du froid. Mais nous n’arrêterons pas les recherches avant de l’avoir retrouvé », nous affirme-t-on du côté de la gendarmerie.

Description : Mme. Courderot est âgée de 72 ans, elle mesure 1,65 m, plutôt mince, avec des cheveux blanc et court, elle avait un grand manteau noir ainsi que des chaussures de ville noires. Si vous la voyez où avez des informations à son sujet, composez le 17 ou le 03 84 87 10 71.