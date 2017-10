Anastasia à 15 ans, et avec 23 de ses camarades russes, la jeune fille est venue directement de Moscou pour passer une semaine et demi dans le Jura, du 12 au 22 octobre dernier, dans le cadre d’un échange scolaire avec le lycée Jean-Michel. Durant 10 jours, la Moscovite a vécu chez sa correspondante lédonienne Éléonore, 16 ans. « Je fais LV3 Russe depuis deux ans, trois heures par semaine ; si au début la langue paraît difficile, lorsque l’on maîtrise l’alphabet, tout est beaucoup plus simple », explique la jeune jurassienne, qui plus que sont foyer, a partagé une semaine d’échange culturel avec Anastasia.

Des différences de mentalité

Admirative de l’hexagone depuis de nombreuses années, cette dernière « rêve de venir y vivre plus tard afin d’y devenir interprète », même si la jeune russe ne maîtrise pas encore bien la langue, avec son heure hebdomadaire de français depuis trois ans. Et si elle explique ne pas être déçue du pays qu’elle admire, Anastasia avoue tout de même avoir été surprise par les différences de mentalité entre les deux pays. « Ici, les filles ont beaucoup plus de liberté que chez nous. »

Une semaine d’échange linguistique qui a également permis à la jeune fille et à ses camarades de visiter Poligny, Annecy, Dijon et Besançon. « Ce qui me plaît beaucoup dans la région, c’est la place importante de la nature et l’architecture de vos bâtiments. » L’année prochaine, ce seront les élèves du lycée Jean-Michel qui partiront pour Moscou, et Éléonore de rejoindre sa correspondante Anastasia pour vivre à son tour une semaine à la mode locale.

Pour Olga Lavos, unique professeur de russe en lycée de la ville, « ces échanges linguistiques et culturels ont aussi pour but de faire découvrir la vie quotidienne. Il y a forcément un choc des cultures, car elles sont très différentes, mais il est essentiel que ces jeunes découvrent d’autres mentalités. »