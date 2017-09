Une rentrée sans Maëlys à Mignovillard

Protéger au maximum les enfants et revenir au plus vite à la normalité de la classe et du travail scolaire. Tel était le mot d’ordre, ce lundi matin à l’école primaire de Mignovillard où la rentrée s’est déroulée sans la petite Maëlys, disparue il y a maintenant plus d’une semaine lors d’une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Aborder la disparition de Maëlys avec les enfants n’a pas dû être chose facile, même si les enfants savaient qu’ils ne reverraient pas ce lundi leur petite camarade et qu’ils en ont certainement déjà parlé avec leurs parents. « Pour nous, le premier travail s’est fait vendredi matin avec l’équipe pédagogique », explique Léon Folk l’inspecteur d’académie du Jura. Des psychologues se sont en outre rendus ce matin à l’école, afin de répondre aux éventuelles questions des élèves, « mais très vite, la rentrée s’est faite et les enfants sont au travail », insiste l’inspecteur.

Au cours de la matinée, dans le village, les gendarmes ont fait un peu plus de rondes que d’habitude et la consigne donnée aux habitants par le maire a été respectée : silence total vis-à-vis des médias – d’ailleurs, qu’y aurait-il eu à dire ? Du coup, les deux confrères de la presse audiovisuelle qui avaient fait le déplacement depuis Lyon ont pu sentir qu’ils n’étaient pas particulièrement les bienvenus…

C’était un peu la crainte des autorités, confiait le Préfet en visite à l’école de Perrigny : que les caméras de télévision perturbent davantage les enfants et la rentrée. Mais au final, cela n’a pas été le cas.

En Isère, l’enquête se poursuit

En Isère, l’enquête se poursuit. Dimanche, l’homme de 34 ans, qui avait déjà fait l’objet d’une mesure de garde à vue dans le courant de la semaine, a de nouveau été interpellé, mis en examen et écroué pour “enlèvement et séquestration d’un mineur de 15 ans”. Les enquêteurs relèvent toujours des incohérences dans son emploi du temps et buttent sur plusieurs éléments, dont une trace ADN de la fillette trouvée à bord de son véhicule. Mais le suspect nie toute implication dans la disparition et, selon Me Méraud, son avocat, explique la présence de cette trace par un passage de Maëlys dans sa voiture : « La fillette et un petit garçon se sont approchés de son véhicule, près duquel il était en train de fumer une cigarette. Comme il avait été question de ses chiens au cours de la soirée, les deux enfants lui ont demandé de voir s’ils étaient dans la voiture. Il a ouvert la porte avant passager et baissé le siège. Les enfants sont montés sur la banquette arrière, ont regardé si les chiens n’étaient pas dans le coffre. Puis ils sont ressortis et tout le monde est rentré à nouveau dans la salle des fêtes ». Au cours de ses auditions, il aurait cependant reconnu « avoir eu des contacts plus particuliers que d’autres personnes, au cours de cette soirée, avec l’enfant ».

(avec notre correspondant local, Serge Buzzacaro)