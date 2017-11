Lancée en 2015 par le rappeur Kery James, puis repris pour une seconde édition en 2017, la bourse ACES, pour Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir, est attribuée à un jeune du département où l’artiste se produit en concert, grâce à une partie de son cachet. Une fois n’est pas coutume, à Lons-le-Saunier le 27 octobre dernier, ce n’est pas un, mais cinq jeunes, qui ont été lauréats de cette bourse d’étude attribuée sur critères sociaux, au mérite, et en fonction du projet de poursuite d’étude. Ainsi, ce sont 6 000 € qui ont été répartis, de 750 à 2 500 €, à deux jeunes hommes et trois jeunes femmes de moins de 20 ans, qui le soir même, sur scène lors du concert, ont reçu leur chèque symbolique des mains du chanteur.

Poursuivre ses études

Pour certains, comme Angèle l’Hôte, qui a reçu 750 €, « cela va me permettre de poursuivre plus facilement mes études. » Actuellement en licence de philosophie à Besançon, la jeune femme espère pouvoir intégrer la Sorbonne à Paris pour y poursuivre son master ; une somme qu’elle mettra de côté afin de payer son logement futur.

Eli Poulot, lui a reçu 1 000 € de la part du rappeur, dont le jeune homme est « fan depuis de nombreuses années. » Actuellement en licence de manager sportif, il compte « devenir prochainement entraîneur en street workout (fitness urbain, N.D.L.R.), avant d’ouvrir une salle de sport dans les années à venir. Je pense que mon projet a du leur plaire », explique-t-il, fier d’avoir pu rencontrer et échanger avec son idole avant et après le concert en loge.

Avec son projet de professeur en ZEP, puis dans l’humanitaire, Rebecca Quertiniez a su également séduire, lui permettant d’obtenir une bourse de 1 000 €, qui « m’aidera dans mon quotidien d’étudiante en lettre moderne à Besançon. Ce que fait Kery James pour les jeunes est vraiment bien, ça nous encourage ; on se sent soutenu. »

Amine Arfaouis, a reçu lui la plus grosse somme, 2 500 €, au regard de ses études longue en médecine à Besançon. « Dans le dossier pour postuler, et la vidéo qu’il fallait y joindre, j’ai expliqué que je voulais devenir médecin suite à la perte d’un proche, c’est ce qui a dû les convaincre. Grâce à cette somme, je vais avoir moins de difficultés pour les deux à trois années à venir, c’est énorme ! »

Kery James au téléphone

Linda Souakria, enfin, étudiante en philosophie à Lyon, a obtenu 750 € grâce à cette bourse ACES. Mais gênée, la jeune femme explique : « Au début, je ne voulais pas participer, car je ne me sentais pas légitime, je n’en avais peut-être pas autant besoin que les autres en tant que boursière ; mais mes amis m’ont poussé à le faire au vu de mes bons résultats scolaires. » Une somme qui est donc la bienvenue pour celle qui poursuivra dès l’année prochaine, un double cursus à la fac et à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Sincère, elle explique « avoir mieux accepté cette bourse en sachant ne pas être la seule à l’avoir obtenu. »

Mais ce qui a surpris l’ensemble des lauréats, c’est la manière dont ils ont appris qu’ils avaient obtenu ladite bourse. Deux jours avant le concert, chacun leur tour, l’artiste les a appelés en personne sur leur téléphone portable pour leur annoncer la nouvelle, entre sidération pour les uns, et explosion de joie pour les autres. La remise de chèque symbolique faite, l’association qui gère la bourse aura, selon son règlement, un an maximum pour remettre l’intégralité de la somme aux différents lauréats.