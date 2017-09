Le 6 octobre prochain, l’Amuserie fera à nouveau chauffer les planches de sa salle de spectacle, avec deux spectacles à l’humour caustique et décalé ; « Elle, dieu », de la compagnie jurassien Les Chercheurs d’air, joué dans la salle même, et « Urban et Orbitch », de la compagnie MicrOssillon, joué en extérieur. L’occasion, pour ceux qui ne connaissent pas encore la philosophie du lieu, de la découvrir. « Ici les spectacles sont faciles d’accès et jouent sur la proximité avec le public. Nous ne sommes pas sur du théâtre conventionnel, mais plus tournée vers l’impertinence. Il ne faut pas, pour autant, avoir peur de venir découvrir notre programmation, qui sort des sentiers battus », explique Chloé Lebert, chargée de communication à l’Amuserie.

Théâtre, musique et conférence

Une saison qui se poursuivra le 3 novembre avec « Presta », de la compagnie Bonobo Twist ; un spectacle musicalo-théâtral teinté d’humour, puis le 10 novembre avec « WOW ! Conférence sur les possibilités de vivre ailleurs. Cartographie 5 », de Frédéric Ferrer ; une vrai-fausse conférence sur notre avenir sur Terre. Une saison d’automne qui se terminera le 1er décembre avec « Jacques a dit », de la compagnie Pièces et main d’œuvre ; une conférence décalée, là encore, sur Jacques Chirac.

À noter enfin, que le 29 décembre prochain, l’Amuserie, en coréalisation avec Cœur de Bœuf et la fédération interdépartementale des foyers ruraux – FRAKA, organiseront leur « Christmas Day » ; une fête d’hiver dans la cour, avec au programme lard fumé, vin chaud, musique et surprises théâtrales.