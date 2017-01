Une nouvelle procédure d'information et de recommandation relative aux particules fines

En raison de l’anticyclone, présent actuellement sur la France, et qui apporte un temps froid et sec, sans vent, les conditions sont particulièrement favorables à l’accumulation des particules fines dans l’atmosphère, émises notamment par le trafic routier et le chauffage. Les concentrations en particules augmentent progressivement et les modèles prévoient un dépassement du seuil d’information et de recommandation du 50 μg/m3 sur le Jura mais aussi sur le Doubs pour la journée du samedi 21 janvier 2017.

Si pour la population générale, il n’est pas nécessaire de modifier ses activités habituelles, les populations vulnérables et sensibles sont incitées à éviter toute activité physique ou sportive intense autant en plein air qu’à l’intérieur.

Pour plus d’informations sur les recommandations sanitaires, en vue de prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Agence Régionale de Santé : http://www.ars.franche-comte.sante.fr. Vous pouvez également consulter les données en direct et consulter la réglementation en vigueur en matière de qualité de l’air extérieur sur le site internet d’ATMO Franche-Comté: www.atmo-franche-comte.org.