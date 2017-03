Services. Ruralité.

Depuis le 13 mars 2017, la Poste de Bletterans accueille un espace « Maison de Services Au Public » (MSAP). Ces dernières délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics en relation avec la Caisse d’Allocations Familiales, GRDF, Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance-maladie et la Mutualité Sociale Agricole. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, etc. D’où le rôle important des personnels de la Poste au niveau des MSAP en matière d’accueil, d’information et orientation, d’aide à l’utilisation des services en ligne, aux démarches administratives et à la mise en relation avec les partenaires.

Des outils numériques

De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, la MSAP conjugue présence humaine et outils numériques. Cette mise en place a en effet nécessité de mettre à disposition des clients : un ordinateur, une tablette, une imprimante, un scan et une connexion gratuite à internet en wifi. Le personnel de la Poste (deux des quatre employés), a en outre suivi un stage pour être formé et habilité à accomplir des missions de service public au quotidien.

Un plus pour les seniors

L’ensemble du personnel à terme aura suivi une formation spécifique. Avec ces nouvelles missions, la Poste contribue également à la réduction de la fracture numérique par la mise à disposition d’équipements connectés. Elle garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité et participe du maintien des services au public dans les zones rurales. Pour l’heure, seuls quatre établissements postaux du Jura se sont vus confier une MSAP (Bois d’Amont, Sellières, Orchamps et bien sûr Bletterans). Pour la Direction du Réseau de Franche-Comté de la Poste, il s’agit de localités où il n’y a plus tous les services publics concernés. Cela permet aussi de conforter un peu l’activité du bureau et d’avoir peut-être une clientèle en plus. Pour l’instant, il est encore très difficile de juger de l’impact de cette implantation toute récente à Bletterans. Mais cette aide au public sera la bienvenue pour les personnes ne pouvant se déplacer vers les centres de traitement et surtout ne possédant pas Internet.