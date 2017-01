À la tête des thermes lédoniens, dont les bâtiments appartiennent à la ville, et la structure est gérée par le groupe Valvital, Laura Landry n’est pas une adepte de la langue de bois. Une visite au sein de la zone de cure thermale, actuellement fermé durant l’hier, suffie à le prouver, lorsque celle-ci n’hésite pas à mettre en lumière les problèmes d’un bâtiment vieillissant. « Les petits travaux de réfection faits chaque année ne suffisent plus. La peinture s’écaille de partout, les carreaux et les poutres tombent ; ce n’est plus possible. »

Problèmes d’isolation et d’infiltrations

Le bâtiment, qui date de la fin du XIXe siècle, fait en effet grise mine, à cause d’une isolation défectueuse et d’infiltrations trop nombreuses. Des altérations qui n’ont pas empêché la directrice de faire de ce site la première station thermale du groupe, avec environs 2 000 curistes par an, soit une augmentation de 50 % par rapport à son arrivée il y a 5 ans. « Mais malgré tout, nous ne faisons pas de bénéfices et la balance est à zéro. Si nous voulons gagner de l’argent, nous devons mieux isoler le bâtiment, pour faire des économies d’énergie, et moderniser nos infrastructures, afin d’attirer environs 300 curistes en plus chaque année. »

Une modernisation qui passera par un investissement de 2,4 millions d’euros sur quatre ans, pour des travaux d’isolation, bien sûr, mais aussi pour la création de nouveaux bassins plus modernes. « Nous allons remettre en état un bassin thermal qui ne fonctionne plus depuis dix ans, en en faisant un bain hydromassant pour des soins collectifs », explique la directrice. L’avantage : une économie d’eau thermale non négligeable, et une rentabilisation en terme d’encadrement professionnel qui permettront ainsi de réaliser des économies substantielles impossibles à réaliser avec des bains individuels. « Nous pourrons soigner plus de curistes avec moins de personnel et moins d’eau. »

300 curistes en plus

Mardi 10 janvier, une première réunion de chantier a eu lieu, permettant ainsi de débuter rapidement les travaux. Mais Laura Landry se veut honnête : « On se laisse une marge de manœuvre qui ne permettra pas aux curistes de bénéficier de cette nouveauté cette année. » Sur les quatre années à venir, nombreuses seront donc les nouveautés mises en place par les thermes de Lons-le-Saunier, avec, entre autres, un bassin de phlébologie.

« Notre objectif est de passer des 1 967 curistes de l’année 2016 à 2 045 en 2017. À terme, nous souhaitons accueillir 300 personnes en plus chaque année. »

Une fréquentation en constante augmentation dans laquelle la commune, qui finance les futurs travaux à hauteur de 50 % environs, trouvera également son intérêt. « Lorsqu’un curiste vient durant trois semaines à Lons, il vit et consomme locale. » Reste maintenant à voir si les résultats espérés se concrétiseront.