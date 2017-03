Il y a du nouveau dans la zone artisanale de Jura Nord avec l’arrivée prévue à la fin de ce mois de mars de l’entreprise Isolatech, dont le siège est encore localisé à Monteplain. Cette entreprise a été créée en 2015 par deux professionnels du bâtiment, Alexandre Breniaux et Jean Bedin. Elle est spécialisée dans l’isolation par projection de mousse polyuréthane. Les deux associés ont plus de dix années d’expérience à leur actif ; ils se déplacent dans toute la Franche-Comté et même au-delà. Sur le terrain de la zone artisanale acquis à Jura Nord, ils ont construit un bâtiment de 300 m2, 9, rue Henri-Paul. Une superficie de 120 m2 sera réservée à Isolatech, qui abritera les bureaux, le stock et le matériel. La deuxième partie, de 170 m 2, sera disponible à la location.

L’embauche d’une assistance administrative et commerciale est prévue d’ici quelques semaines.

Contact : Alexandre Breniaux, tél. 06 43 77 01 18 ; Jean Bedin, tél. 06 47 88 78 14.