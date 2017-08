Julien Cètre a une passion pour la bière. Brasseur amateur pour son plaisir et celui de ses amis, il a décidé de se lancer dans le monde de l’entreprise en début d’année et a créé une micro-brasserie artisanale « Vachement Jura » à Ivrey, 15 bis rue du Poupet.

Depuis ses premières productions mi-juin, il a déjà vendu 1 600 bouteilles et une douzaine de fûts. Il commercialise trois bières : une blanche « Vachement Blanche », une blonde « Vachement Blonde » et une rousse « Vachement Rousse ». Il prévoit d’y adjoindre une brune et une noire. Il envisage également au fil des saisons, de compléter la gamme avec une bière de Noël et quelques autres spécialités qui sont autant d’occasions de tester de nouvelles recettes.

Au départ, le gros du travail dans cette belle aventure a été de trouver un local, d’y réaliser tout l’aménagement et d’y installer le matériel de fabrication en inox et aux normes alimentaires ainsi que le comptoir de vente attenant pour la commercialisation de la production ; l’ensemble a représenté un investissement de 45 000 €.

Les bières sont disponibles à la vente dans la boutique de la micro-brasserie, mais aussi dans une dizaine de points de vente du Jura. Julien Cètre n’a fait aucun démarchage, ce sont les boutiques qui viennent à lui. Actuellement, il alimente une dizaine de distributeurs à Nozeroy, Pontarlier, le Panier Comtois et l’Office de Tourisme à Salins-les-Bains ; faute de produits en quantité suffisante, il doit faire attendre jusqu’à l’automne les autres distributeurs qui le sollicitent.

Engouement

Julien Cètre en tout étonné par l’extraordinaire démarrage de l’activité. Pour lui, l’étiquette avec le graphisme sympathique et l’appellation « Vachement Jura » joue un rôle primordial auprès de la clientèle touristique comme par exemple au Domaine de Châlain et au lac de Clervaux. La bouteille de bière avec son étiquette symbolisant le Jura rural représente bien le produit du terroir qu’on ramène à la maison en rentrant de villégiature…

« De plus, on sent un réel engouement, souligne Julien Cètre, les amateurs ont envie d’un retour aux saveurs, loin des standards industriels ».

Julien Cètre travaille à temps plein en tant que technicien en génétique bovine race Montbéliarde au Centre de sélection du Jura et consacre tout son temps libre à l’exploitation de sa brasserie qui reste un hobby. Il n’envisage pas pour l’instant d’en faire son activité professionnelle. En effet il faut vendre 200 hl par an pour vivre de cette activité sans investissement initial, or son installation ne lui permet pas d’atteindre une telle production annuelle. Et puis le succès actuel de « Vachement Jura » peut s’expliquer par le pic de consommation estivale, par la curiosité de la nouveauté et il faut vraiment boucler une année complète pour faire un réel bilan.

De l’eau de source, un ingrédient important

La production de la bière constitue un véritable savoir-faire qui nécessite de suivre des étapes indispensables pour obtenir une bière de qualité et savoureuse. Le temps de fabrication est de six semaines à partir du brassin : quatre semaines en cuve de fermentation et deux semaines en bouteille. La fabrication de la bière est très technique et se situe entre la chimie et la cuisine. L’eau est l’élément essentiel qui entre dans ce processus. Ivrey dispose d’une eau d’une qualité exceptionnelle, sans aucune pollution et sans traitement puisque la source jaillit en haut du Poupet. C’est l’une des raisons de l’installation de la brasserie dans cette commune. Viennent ensuite trois autres ingrédients : le malt d’orge pour la bière blonde et rousse et le malt de blé pour la blanche, le houblon, et enfin, la levure, base même de la fermentation et de la transformation en alcool. Si le processus de fabrication joue un grand rôle dans l’élaboration des saveurs, la qualité et l’origine naturelle des ingrédients utilisés sont aussi déterminants sur le goût de la bière. Les bières de Julien Cètre ne sont ni filtrées, ni pasteurisées et ont une saveur incomparable. Il suffit de les goûter pour être convertis !