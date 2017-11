Une maison ravagée par les flammes à Septmoncel

Ce sont des voisins qui ont donné l’alerte, ce dimanche 19 septembre peu avant 10 heures pour un incendie dans une maison de la rue Centrale à Septmoncel. Et à leur arrivée sur les lieux, les pompiers de Septmoncel, Les Combes, Le Lison et Saint-Claude ont été confrontés à une toiture totalement embrasée. Ils ont alors mis trois lances en action pour éteindre le sinsitre et protéger aussi les habitations voisines.

Les habitants, absents au moment des faits, devront être relogés dans de la famille.

Le temps de l’intervention des pompiers, la circulation a été coupée dans le centre de Septmoncel et les véhicules déviés par les gendarmes de Septmoncel et de Sain-Claude.

