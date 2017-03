Alors qu’à 14 ans, les jeunes filles de son âge entrent à peine de la puberté, Justine* pourrait sembler bien précoce. Décrite comme peu farouche, elle n’en reste pas moins une enfant. Une enfant que ses aînés se doivent de protéger, surtout lorsque celle-ci a un comportement inadapté, dû à une légère déficience mentale et à un complexe œdipien, selon l’expertise psychiatrique. Ce comportement, Rémi et Éric n’ont pas su l’avoir avec elle. C’est donc des faits d’agression sexuelle que les deux hommes ont dû répondre à la barre du tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier, ce mardi 21 mars.

« Elle m’a raconté et ça m’a tout chamboulé »

Rémi, tout d’abord, chez qui la jeune fille allait régulièrement pour faire du cheval, à Oussières, entre 2013 et 2014. Là, l’homme de 65 ans, vieux garçon qui se dit « en pleine détresse sentimentale depuis que sa femme l’a quitté », se sent rapidement perturbé par Justine. « Elle m’a raconté ce qu’elle avait fait avec d’autres hommes, et ça m’a tout chamboulé. » Il propose alors à la jeune fille, qui refuse, d’avoir une relation sexuelle. Insistant, le sexagénaire arrive malgré tout à ses fins. « Elle a indiqué lors de son audition que c’était son premier rapport sexuel », lance alors le président du tribunal ; « Je n’ai pas eu l’impression que c’était sa première fois », répond alors le prévenu, exprimant, par la suite, avoir eu des regrets face à ses actes. « Vos regrets ont dû être tardifs, car vous avez recommencé », rétorque le président ; « Oui, je n’ai eu que deux rapports avec elle ». « Elle, dit que vous en avez eu quatre. » Des rapports nombreux que la jeune fille aurait acceptés, avec l’espoir de se voir offrir un jour un cheval par le sexagénaire, aurait-elle expliqué devant les gendarmes.

Un comportement trop précoce dont aurait également profité Éric, son oncle par alliance, chez qui Justine est allée passer des vacances à Chassy quelque temps après, et qui était absent lors de son procès. Un franchissement des limites pour lequel Rémi et Éric ont été condamnés tous deux à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de 2 ans et de 2 500 € de dommages et intérêts.

*le prénom a été modifié.