Depuis le jeudi 26 janvier 2017, les gendarmes de Saint-Claude sont à la recherche d’une d’une femme de 72 ans, atteinte d’Alzheimer, et qui ne serait pas rentrée à son domicile après sa promenade quotidienne, en début d’après-midi, aux abords de Saint-Lupicin, où elle réside. C’est son mari qui, inquiet de ne pas la voir revenir, aurait donné l’alerte.

D’importants moyens humains et techniques auraient été mis en place par les gendarmes, avec, entre autres, un hélicoptère et une brigade cynophile, afin de quadriller la zone et de la retrouver au plus vite.



Afficher une carte plus grande