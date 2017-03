Une entreprise du Jura escroquée: les fonds sont bloqués en Chine

Le coup commence à être connu, mais le scénario des escrocs est bien rodé : c’est généralement par mail qu’un faux avocat d’affaire ou un faux PD-G demande au comptable d’une entreprise, sous un prétexte crédible, de réaliser un virement, souvent important. Et cela vient de se produire pour une entreprise du Jura, rapportent les gendarmes. Durant le week-end, cette entreprise s’est vue soustraire par fraude 225 000€ à destination de Hong-Kong. Mais « grâce à la réactivité et l’opiniâtreté des gendarmes d’une des brigades des recherches, des démarches ont été entreprises à l’international, via les services centraux et le Quai d’Orsay ».

Juste à temps, lundi matin à 10 heures, les fonds ont été bloqués par les autorités chinoises pour restitution. « Trente emplois ont sans-doute ainsi été préservés ! », estiment ainsi les gendarmes qui mettent en garde les chefs d’entreprise et les comptables : « ne tombez pas dans le piège. Méfiez-vous, authentifiez, confirmez. La perfidie devient infinie en matière de piratage ! »