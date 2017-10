Quel sera le centre-ville commercial de demain ? Tel est la grande question à laquelle municipalité, commerçants, mais aussi clients, vont tenter de répondre dans les semaines à venir. Grâce à un questionnaire détaillé (lire ci-après) diffusé à l’ensemble des commerçants du centre-ville, et à une enquête téléphonique auprès de 300 Lédoniens tirés au hasard, le tout réalisé par le cabinet parisien Intencité, un diagnostic de l’état du commerce local et de sa direction à prendre pour les années à venir sera réalisé, permettant ainsi à la commune de répondre à l’appel à projet du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) 2017, qui interviendra fin janvier 2018.

Dès lundi 16 octobre, un comité de pilotage composé, entre autres, de la CCI, de la chambre des métiers, de la Caisse des Dépôts, des associations de commerçant telles que Ledopole et Lucas, ou encore de la Fédération Jurassienne du Commerce, se réunissait dans les bureaux de la mairie de Lons-le-Saunier avec Nadia Benagria, adjointe en charge des relations avec les commerçants, accompagné de John Huet, adjoint en charge des finances, pour une première réunion. « Nous voulons travailler main dans la main avec les commerçants et leurs associations, pour définir ensemble la direction à donner au futur commercial du centre-ville. Aujourd’hui les choses bougent, les consommations et les attentes des clients évoluent ; on ne connaît pas encore le Lons de demain, mais l’on se doit d’être en mouvement dès aujourd’hui, pour que le centre-ville évolue progressivement et non de manière brutale », expliquait John Huet.

Si l’adjoint a tenu à rappeler « la volonté forte de la municipalité de défendre son centre-ville et ses commerces, en empêchant l’implantation de tout nouveau centre commercial, mais aussi en améliorant les offres de stationnements », ce dernier a également « déploré l’implantation en trop grand nombre de banques et d’assurances en ville, qui ne permettent pas de la dynamiser. »

De nombreuses solutions

Si la ville est retenue dans l’appel à projet FISAC, l’adjoint en charge des finances explique ne pas savoir quels crédits exacts lui seront alloués, ni comment elle les utilisera : « Tout dépend des réponses que l’on va obtenir et des attentes qui vont ressortir de cette enquête, mais l’on peut imaginer plein de chose ; la mise en place de navettes entre le centre-ville et Casino, une meilleure accessibilité pour les commerces ou encore la mise en place d’un site d’e-commerce comme Achetez à Saint-Claude. »

Côtés commerçants, l’initiative, même si elle n’en est qu’à ses prémices, semble être saluée. À Lons Union Commerces Artisans Services (LUCAS), le président Dominique Joseph avance plusieurs pistes de réflexion : « Tout d’abord, il faut animer le centre-ville plus régulièrement, en remettant en marche les enceintes pour diffuser nos annonces. Il faut également mettre en place une meilleure signalisation des parkings gratuits aux entrées de ville et renforcer la politique du stationnement gratuit. » Si le président de LUCAS reconnaît malgré tout que le commerce lédonien se porte bien, il insiste sur le fait que « l’on doit faire bouger les choses tant que ça va, et ne pas attendre que ça ne fonctionne plus. »

Lucide, il ajoute : « le plus dur va être de faire changer les mentalités des commerçants eux-mêmes. Nous allons devoir prendre conscience que notre clientèle n’est plus la même qu’il y a vingt ans et que nous allons devoir nous moderniser. Au final, beaucoup d’entre nous se plaignent, se battent, contre un ennemi qui pourtant n’existe pas, ou qui n’est que nous-même. »

Du côté de la Fédération Jurassienne du Commerce (FJC), qui regroupe une vingtaine d’Unions Commerciales du département, l’avis n’est pas plus tendre à l’encontre de la profession. Pour Michel Dronier, président de la FJC, si « Lons-le-Saunier a le plus beau centre-ville du département, par sa diversité, le nombre de ses commerces de bouche et la politique de stationnement satisfaisante », l’ensemble « manque cruellement d’animation et de dynamisme de la part des commerçants, qui ont un bel outil mais qui ne s’en servent pas. » Selon lui, la solution résiderait dans « l’emploi d’un manager de ville qui gérerait l’ensemble de manière cohérente en faisant du lien entre les différents acteurs, et dans la mise en place d’un office du commerce. »

Mais pour lui aussi, ce qui doit évoluer en priorité, c’est la mentalité même des commerçants lédoniens. « Ils manquent clairement d’unité. À Bletterans, l’union commerciale réunie 105 adhérents sur les 110 commerçants que compte la ville. À Lons, ils sont une centaine d’adhérents sur 400 commerçants. Le problème est que les petits commerçants se plaignent, principalement des franchisés ; mais eux, ils bossent. Nombreux sont ceux à fermer entre midi et deux, lorsque les employés de bureau peuvent faire les boutiques. Les grandes enseignes l’ont bien compris ; lorsque la porte est ouverte, le tiroir-caisse l’est aussi. »

Reste désormais à attendre le retour des premiers concernés afin de dessiner l’avenir commercial du centre-ville.

• Un questionnaire détaillé



Le questionnaire qui sera diffusé dans la semaine à l’ensemble des commerçants du centre-ville, et élaboré par le cabinet parisien Intencité, spécialisé dans les enquêtes commerciales de grande ampleur auprès des municipalités, abordera cinq grandes thématiques, à travers une cinquantaine de questions :

· la satisfaction du commerçant, avec des questions comme « De manière générale, êtes vous satisfait de la situation et de la vitalité du commerce dans votre quartier/ à Lons-le-Saunier ? » ou « Quels sont les deux mots que vous associez à l’image que vous avez des commerces de Lons-le-Saunier ? »

· son activité, avec des questions comme « Si vous êtes locataire, quel est le montant de votre loyer par mois ? »

· le fonctionnement de son activité, avec des questions comme « Quel est la journée de la semaine ou vous réalisez votre plus gros chiffre d’affaire ? » (sic)

· ses projets, avec des questions comme « Avez-vous l’intention de réaliser des investissements au cours des 3 prochaines années ? » ou « Envisagez-vous de cesser ou transmettre votre activité ? »

· ses perspectives pour l’évolution commerciale, avec des questions comme « Quelles sont les améliorations nécessaires pour soutenir la dynamique commerciale ? » ou « Quelles sont vos attentes principales en matière de développement commercial de Lons-le-Saunier ? »