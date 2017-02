Education. Montessori.

L’équipe pédagogique de l’école Montessori a accueilli lors de sa matinée « portes ouvertes » du 28 janvier, plus de 70 personnes désireuses de découvrir et s’informer. Les éducateurs ont présenté aux parents un historique de l’école, la philosophie Montessori, et une journée type de chaque classe. Un bel échange s’instaura ensuite entre parents et éducateurs par le biais de questions-réponses. Le directeur du collège Montessori de Cruseilles en Haute-Savoie avait même fait le déplacement et a ainsi pu répondre aux interrogations des parents sur le devenir de leurs enfants, sur

« l’après-Mesnay ». Des enfants sont déjà sur liste d’attente pour les rentrées 2017 et même 2018.

Une nouvelle classe ?

Les membres de l’association « Déclic » qui porte l’école Montessori depuis son ouverture en 2011 souhaiteraient trouver des locaux plus grands et ainsi pouvoir accueillir plus d’élèves (effectif limité à 50 enfants actuellement, pour des raisons de sécurité). Quatre rencontres sont prévues durant l’année pour informer les familles des futurs élèves. Ces réunions auront pour thèmes : l’introduction à la philosophie générale de Maria Montessori le 10 février, le développement social et émotionnel du jeune enfant le 24 mars, Montessori à la maison en famille le 12 mai et enfin le fonctionnement des classes. Des enfants viennent parfois tous les jours de loin (région de Lons par exemple), c’est pourquoi des parents attendent impatiemment l’ouverture d’autres écoles dans le Jura.

Contact 03.63.86.91.39.