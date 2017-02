Cécilia Pélerin, a travaillé en tant que DRH pendant dix ans et ce qui l’a toujours frappée durant les analyses de risques psychosociaux et dans les bureaux d’écoute c’est l’importance du levier humain. « Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont là et manquent de confiance en eux. J’ai donc beaucoup travaillé pour aider les adultes à gérer leur stress, leur temps, leur confiance en eux… Mais, chez l’adulte on arrive trop tard et ce n’est pas toujours facile d’en parler et de changer les comportements ».

Alors la jeune femme, toujours avide de connaissances qui a toujours passé ses examens en candidate libre a eu l’idée de se pencher sur la façon d’éduquer les enfants et en particulier sur les méthodes de pédagogie alternative. Elle s’est alors intéressée à la possibilité d’ouvrir une école Montessori, où la pédagogie repose sur les cinq sens pour accompagner l’enfant vers son autonomie, dans sa capacité à faire des choix et dans ses prises progressives de responsabilités.

« Le fait pas ci, fais pas ça est réducteur. Il est plus important de proposer à un enfant de choisir ce qu’il a envie de faire, tout en ne perdant rien des programmes qui sont respectés de la maternelle au Bac, afin de travailler sur sa confiance. L’objectif n’est pas de marginaliser l’enfant par rapport aux enfants qui suivent une scolarisation classique, mais de lui offrir un contexte positif et encourageant », poursuit la future maman qui travaille sur ce projet depuis plusieurs mois.

Pour mener à bien ce projet, Cécilia Pélerin qui est éducatrice pour les 0-3 ans et les 3-6 ans et qui termine sa formation « Parents en éducation positive » s’est rendue à l’entrée de plusieurs grandes surfaces rousselandes pour expliquer cette pédagogie Montessori à travers de petits ateliers. sept pré-inscriptions Concernant les locaux « nous avons une proposition intéressante, avec l’objectif d’accueillir 12 enfants la première année de 1 à 3 ans et de 2 à 6 ans, 20 la deuxième et 28 la troisième pour avoir le temps de s’occuper de chaque enfant, tout en lui permettant de pratiquer d’autres activités (yoga, musique, danse, arts plastiques…). En complément des activités périscolaires seront accessibles à tous les enfants âgés de 1 à 12 ans. Actuellement le projet prend forme. Sept pré-inscriptions ont été enregistrées. En complément de l’école, Cécilia Pélerin projette d’organiser environ tous les mois une conférence sur un thème précis. La première se déroulera sous forme de café débat le 17 février de 19 h 30 à 21 h sur la commune des Rousses dans un lieu qu’il reste à définir. Le thème sera « Et si nous parlions d’éducation positive ? ». L’entrée sera de 10 €.

Renseignements et inscriptions pour l’école et la conférence sur le site : www.lesminipoussesjurassiennes.fr

Pour toute question il est possible de joindre Cécilia Pélerin : ceciliapelerin@lesminipoussesjurassiennes.fr ou au 06 74 34 69 87.