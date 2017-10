A l’heure des grands débats sur le désarmement nucléaire, alimentée par la surenchère entre Corée du Nord et Etats-Unis, de quelles armes notre pays dispose-t-il ? C’est un des points que le capitaine de vaisseau Paul-Marie Laurenson aborder à l’occasion de la conférence qu’il donnera ce vendredi 27 octobre en salle Edgar-Faure de la mairie de Dole. L’officier de la Marine nationale, aujourd’hui à la retraite, devrait toutefois passer assez vite sur ces considérations géostratégiques pour se concentrer davantage sur le sujet choisi pour son intervention : la vie à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

Engagé en 1978, Paul-Marie Laurenson a servi à bord de l’Espadon, qu’on peut aujourd’hui visiter à Saint-Nazaire. Il a aussi servi comme officier calculs sur le sous-marin nucléaire Le Redoutable, à bord duquel il a participé à la dernière campagne de tir du missile M20. Il dira comment un équipage s’organise pour passer jusqu’à trois mois sous l’eau dans des conditions très spartiates, avec peu de distractions possibles.

Cette rencontre est organisée par l’Amicale des marins et marins anciens combattants de Dole et sa région. « Notre intention est de faire parler de la Marine nationale dans la région française la plus éloignée de la mer mais une de celles où, depuis fort longtemps d’ailleurs, le recrutement est le plus important. Parmi les marins, on rencontre beaucoup d’Alsaciens, de Lorrains, de Francs-Comtois… », assure le président de l’amicale doloise René Rebouillat. Lequel souhaite, par cette manifestation, faire également mieux connaître son association. Comme toutes les sociétés patriotiques, elle est confrontée au vieillissement de ses effectifs. Sur la vingtaine de membres, seuls deux ont moins de 60 ans. Par la rencontre avec le capitaine de vaisseau Paul-Marie Laurenson, il espère donner envie à des Dolois qui ont porté l’uniforme de la Marine française de s’engager au sein de la désormais seule amicale d’anciens marins du Jura.