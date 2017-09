Une conductrice blessée lors d'un accident à Dampierre

Une jeune femme de 26 ans a été blessée, ce mercredi matin peu après 9h30 lors d’une collision entre sa voiture et un camion transportant des palettes vides, survenue sur la RD 673. Elle a été transportée, non médicalisée, sur le centre hospitalier de Dole. Le temps de l’intervention des pompiers de Saint-Vit, Chaux, Orchamps et Dole, la circulation a été réduite à une seule file et a été perturbée.