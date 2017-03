Insolite. Tracteurs.

André Ferreux, fait partie d’une vieille fratrie de 7 enfants de Charbonny. À partir de 1965 il a exploité une ferme avec son épouse Chantal. Très impliqué dans la vie locale, il a été maire de sa commune pendant 13 ans. Sa collection de matériel agricole comprend 130 tracteurs de toutes les marques, il a commencé avec un Fendt diesel de 1953 récupéré à la casse, le même que celui de son grand père. Le plus ancien est un Renault de 1920 : ce modèle de tracteur a été conçu pour l’armée et les premiers modèles ont servi à tracter les canons sur les champs de batailles durant la grande guerre. Le plus récent est un Hürlimann construit en Suisse en 1973. Sur les 130 modèles, 125 sont en état de marche, seuls 5 modèles sont irréparables.

André Ferreux explique : « Le premier tracteur est arrivé en 1938 chez Pierre Dole à Mièges, mais les paysans avaient peur que les roues des tracteurs tassent la terre et que cela change la nature et le rendement du sol.

Mon plus petit tracteur est un Kiwa trois roues. Dans les années 1960 la vente d’un cheval permettait de l’acheter. Depuis 2000 et la création du musée, plus de 2000 visiteurs français, belges, allemands, hollandais viennent nous rendre visite chaque année. Il y a même un journaliste qui est venu d’Irlande pour faire un reportage sur le musée ». L’exposition est visible toute l’année sur rendez-vous, et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Contact : 0 384 511 049