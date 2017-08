Arbois, Henri Maire, application, smartphone

Les domaines Henri Maire possèdent désormais leur application smartphone, se réjouit Jean-Pierre Pidoux, responsable du salon de dégustation et magasin de vente Les Deux Tonneaux, en plein cœur d’Arbois. Cette source d’information par téléphone permet en premier lieu à l’intéressé de découvrir Arbois à partir de l’église Saint-Just, de mieux connaître son histoire et en particulier celle de la famille Maire qui a marqué le développement économique de la cité. Les particularités des Deux Tonneaux, du restaurant La Finette, des domaines Brégand, de la Croix d’Argis, de Boichailles, de Montfort ou de Grange-Grillard sont détaillées. Des quizz sur les vins jalonnent ce parcours digital. La présentation de cette application est l’occasion pour Jean-Pierre Pidoux de mettre en exergue les « travaux considérables » qui ont été réalisés à Boichailles. « Les chais ont été relookés, et nous les faisons visiter depuis un an et demi », indique-t-il. Ces chais sont placés sous la responsabilité de Martial Perrin, chef des domaines, tandis que Denis de la Bourdonnaye est l’œnologue de la maison. Ils abritent sept cents pièces de vin jaune (leur contenant est de 228 litres). Les visiteurs peuvent également découvrir les pupitres, la chaîne d’embouteillage…

Jean-Pierre Pidoux fait également remarquer :

« Nous venons de replanter environ 20 hectares de vignes au domaine Brégand qui est en bio depuis 1988. Les terres étaient restées en jachère depuis vingt ans ».

Les cépages de ces vignes sont le pinot noir et le chardonnay.

Annick Cousin