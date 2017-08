Un World beer awards pour la brasserie Rouget-de-Lisle

Parmi les 17 brasseurs Français primés au World beer awards 2017, un concours international de référence, se trouve la brasserie jurassienne Rouget-de-Lisle, indiquent dans un communiqué diffusé ce jeudi 24 août 2017 Les Brasseurs de France.

La remise des prix du World Beer Awards 2017 s’est tenue le 10 août dernier à Londres, et c’est parmi des centaines de brasseries et des milliers de marques sélectionnées à travers le monde que la brasserie Rouget-de-Lisle a été primée « pour l’originalité et la qualité de [ses] bières. » Participant à ce concours pour la première fois, la brasserie a reçu quatre prix :

La Rouget Ambrée – Grande Rivière : meilleure lager ambrée française.

meilleure lager ambrée française. La Rouget Brune – Combe aux Loups : meilleure lager brune française.

meilleure lager brune française. Vieux Tuyé : médaille d’or France catégorie bières fumées.

médaille d’or France catégorie bières fumées. La Marseillaise : médaille de bronze France catégorie belgium style witbier.

Cette compétition internationale de référence, organisée autour de trois pôles géographiques, Amérique, Asie et Europe, réunit des jurys par continent composés de brasseurs, de distributeurs, de journalistes gastronomiques lesquels sélectionnent à l’aveugle des styles de bières, dans un premier temps, caractéristiques de leur zone géographique. Une fois retenus les styles de bière, les bières sont dégustées en région toujours à l’aveugle pour une pré-sélection, puis acheminées pour la compétition finale…