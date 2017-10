Un serpent à... sornettes met Lons en émoi

Une image d’une petite fille hospitalisée a été publiée ce matin sur un groupe Facebook jurassien, avec ce cri d’alarme d’une maman disant que sa petite fille a été mordue au Parc des bains de Lons-le-Saunier par une vipère aspic et que celle-ci a été hospitalisée.

Mais il ressort de notre enquête qu‘il s’agit de la diffusion d’une fausse nouvelle.

D’abord, personne, au cabinet du maire de Lons-le-Saunier n’avait entendu parler de cette morsure. Or, dans un cas pareil, il est probable que le maire aurait été averti très rapidement par les autorités compétentes, au moins pour éviter que d’autres morsures suivent…

Ensuite, selon le gardien du parc, aucun animal de ce genre n’a été repéré dans le parc et d’après les employés municipaux présents de longue date, jamais aucun reptile (vipère ou couleuvre) n’a été détecté dans ce lieu public.

A l’hôpital de Lons-le-Saunier, aucun cas de morsure de serpent n’a non plus été signalé.

Bref, au fur et à mesure que l’on creusait, l’info semblait de moins en moins crédible, jusqu’à la photo de l’enfant, publiée en 2017 par un quotidien Britanique sous le titre « Baby brought back to life by older sister blowing a raspberry on her belly in magical moment » et republiée ensuite des centaines de fois. Il ne pouvait donc pas s’agir de la petite fille soi-disant mordue au Parc des Bains… La main nécrosée vient, elle, d’une image notamment publiée par un journal du Vietnam.

Reste maintenant à savoir pourquoi et par qui cette fausse nouvelle a été publiée : était-ce le fait d’une personne en pleine crise de mythomanie ou la préparation d’une escroquerie, avec un appel à la générosité à venir ? Difficile à dire. En tout cas, depuis la révélation du mensonge par voixdujura.fr, le profil Facebook de la soi-disant maman éplorée a été supprimé. Alors, qui se cachait derrière cette mystérieuse Vyctoria Enora ?…