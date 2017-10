Un Secouriste de la Croix-Rouge française du Jura envoyé aux Antilles

Un mois après le passage de l’ouragan Irma, la Croix-Rouge française poursuit ses actions et prépare l’avenir. Après l’urgence, elle commence la phase d’accompagnement et sera sur place encore de longs mois pour la reconstruction. C’est dans ce cadre que Johann Aubert, bénévole à la Croix-Rouge du Jura depuis 2013, vient de s’envoler du Jura pour rejoindre les équipes sur place pour une mission de 10 jours sur St-Martin et St-Barthelemy.

300 volontaires

A 24 ans, cet agent temporaire de la Police municipale, habite Vincent-Froideville et intervient toute l’année en fonction de ses disponibilités sur les missions de la Croix-Rouge du Jura. Cet équipier secouriste de la Croix-Rouge française, est également formé au soutien psychologique. Ce type de formation est obligatoire pour pouvoir intervenir sur ce type de mission.

Spécialistes du secourisme, de l’action sociale, équipiers d’urgence, médecins, infirmiers, ingénieurs, à ce jour, plus de 300 volontaires métropolitains de la Croix-Rouge française se sont relayés aux Antilles en soutien des 500 bénévoles et salariés de ses délégations territoriales dans les Caraïbes.

En fonction de la disponibilité des communications sur place, la Croix-Rouge du Jura essayera de suivre son action sur place en relayant les informations sur ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.