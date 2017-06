Certains groupes déjà très connus parcourent les scènes nationales et internationales : Broken Back nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie « Révélation Scène de l’année », Mass Hystéria groupe incontournable du hard rock français (notre photo) sera la tête d’affiche du vendredi soir, Féfé ancien chanteur du groupe Saïan Supa Crew, Demi portion relève du rap français et The Toxic Avenger disc-jockey et compositeur de Onzième édition pour Rockalissimo vendredi 9 et samedi 10 juin à Saint-musique électronique français. D’autres plus régionaux : Lynch The Elephant, Blanker Republic, System D, Killing Time, Waking the sleeping bear, Stoic Drama, Theo Nets. « Nous tenons particulièrement à cette deuxième scène qui permet aux groupes locaux de se faire connaître », précise Clément Saubigney, organisateur du festival. Avec une logistique toujours au top et des bénévoles hypermotivés, la fête promet d’être exceptionnelle… pourvu que le ciel ne leur tombe pas sur la tête !

De notre correspondant Patrick Lamy