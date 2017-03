Durant ces semaines, le petit groupe, composé de huit filles et de quatre garçons, de 18 à 23 ans, issus du bassin lédonien, ont pour ainsi dire, redécouvert la vie en société, première étape sur le chemin de l’emploi. « Le but est avant tout de les faire sortir de chez eux, de les ouvrir sur le monde, sur leur bassin d’emplois », expliquait alors Stéphane Gauthier, coordinateur de l’opération.

Développer un esprit d’équipe

S’adressant à un public de 16 à 25 ans, très éloigné de l’emploi, la Garantie jeune est un outil permettant à un public précaire et sans situation professionnelle, ou scolaire, de trouver une formation ou un emploi, à travers un suivi et un accompagnement d’un an. « Les cinq premières semaines, où le groupe travail ensemble, avant un suivi plus individualisé, servent à créer une dynamique, tant professionnelle qu’humaine », explique leur encadrant.

Ces jeunes, qui désirent être animatrices, électriciens, vendeurs, serveuses, ou encore assistantes maternelles, ont donc visité des entreprises, participé à des ateliers CV, mais aussi fait des stages en entreprise pour six d’entre eux. « Ici, ce sont des outils pour retrouver un travail que l’on nous donne », explique Laurie, 20 ans, et d’ajouter, « avant je ne sortais pas de chez moi ; grâce à ce programme j’ai développé un esprit d’équipe, tout en acquérant de l’autonomie et des responsabilités ».

Une autonomie qui leur est également offerte grâce à une aide financière attribuée chaque mois par l’État, d’un montant de 433,75 €. Mais problème, ils ne l’ont pas encore perçu. Un désagrément de taille pour ces jeunes précaires, qu’ils n’ont pas manqué de signaler au préfet qui leur a assuré prendre ce problème au sérieux. Un problème qui devrait cependant se solutionner rapidement et ne pas perdurer sur les autres mois de l’année ; « La réalité du terrain est différente des projets, on est dans l’expérimentation, et ces jeunes ont eu le courage d’être les premiers et de payer les pots cassés », a tenté de pondérer Stéphane Gauthier.

Gageons que malgré la déconvenue, cette dizaine de jeunes, comme les camarades qui les suivront, retrouvera malgré tout prochainement le chemin de l’emploi.