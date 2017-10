Organisé par le Lions Club de Lons-le-Saunier, ce premier salon du chocolat, des vins et des saveurs se déroulera les 7 et 8 octobre prochains à Juraparc. « L’idée nous est venu il y a quelque temps, lorsque nous nous sommes rendu compte que les actions que nous organisions n’avaient plus vraiment les retours attendus », explique Joris Miton, coordinateur de l’événement, et d’ajouter en toute honnêteté, « nous n’avons rien inventé, une dizaine de Lions Club font déjà des salons du chocolat à travers la France ; nous avons apporté notre touche personnelle en y ajoutant les vins et les saveurs, à savoir les épices et les thés, qui se marient très bien avec le chocolat ».

Ainsi, le samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 9 h à 18 h 30, les visiteurs pourront assister à de nombreuses animations et dégustation, mais également acheter auprès de la trentaine d’exposants présents venus de toute la région. « L’entrée est à un euro, qui est un prix symbolique, un don que les visiteurs pourront bien sûr augmenter. L’intégralité des recettes permettra de faire partir en vacances des jeunes jurassiens avec notre programme Vacance Plein Air. En tout, nous espérons attirer plus de 2000 visiteurs sur le week-end. »

Des visiteurs qui pourront assister, entre autres animations, à une conférence dégustation sur le café et une seconde sur le mariage des vins et des chocolats, un concours de mousse au chocolat par des enfants, ou encore des démonstrations de professionnels. Durant ces journées, des dépistages gratuits des troubles visuels auront également lieu, « dans le cadre de la journée mondiale de la vue à laquelle nous participons chaque année ».

Programme : www.lons-chocolat.com