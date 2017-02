C’est une histoire rocambolesque qui s’est déroulée, ce vendredi 17 février à Dole, aux alentours de 15h40, devant l’hôpital. Circulant en civil, un fonctionnaire de police de Besançon, qui n’était pas en service au moment des faits, aurait rencontré un différend avec un autre automobiliste suite à une “queue de poisson” qui lui aurait été faite sur la route.

Une altercation se serait alors produite entre le fonctionnaire de police et le conducteur de l’autre véhicule, accompagné de son passager. Sentant les deux hommes prendre le dessus, le policier en civil aurait sorti son arme de service pour les impressionner. Mais rapidement, l’homme se fait désarmer et rouer de coups. Blessé au visage et sous le choc, celui-ci a été admis à l’hôpital.

À l’issue d’une enquête menée par les services de police de Dole, l’agresseur principal a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue, sans pour autant avoir retrouvé l’arme à feu.

Il se rend à la gendarmerie pour rendre l’arme du policier

Mais vers 18 heures, coup de théâtre. Quatre jeunes du quartier des Mesnils Pasteur à Dole, âgés de 20 à 30 ans, se rendent à la brigade de gendarmerie avec l’arme dérobée afin de la rendre. L’un d’entre eux aurait expliqué aux gendarmes être le deuxième agresseur du policier en civil, et qu’il aurait ramené l’arme chez lui, pensant avoir dans les mains un simple pistolet d’alarme.

Ne sachant pas qu’il venait d’avoir un différend avec un policier qui n’était pas en service, le jeune homme se serait rendu compte que l’arme qu’il avait en sa possession était siglée de la police nationale. Pris d’inquiétude, il aurait demandé à quelques camarades de l’accompagner afin d’aller remettre l’arme aux autorités, choisissant, sans raison apparente, de se rendre à la gendarmerie plutôt qu’au commissariat. Ce dernier a été placé en garde à vue afin de donner sa version des faits.